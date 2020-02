Modekette Jones sucht einen Investor

Die heimische Modekette Jones sucht nach dem kürzlich abgeschlossenen Insolvenzverfahren nun einen Investor. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit will man wieder mehr Kundinnen in die Läden locken. Um die Trendwende finanziell zu schaffen, hat die Firma den Filialstand hierzulande von 35 auf 33 reduziert, Mieten nachverhandelt, Teile des Zentrallagers geschlossen und das Sortiment gestrafft.

Hinter der Marke Jones steht die Wiener Rose Gesellschaft mbH. Rund 80 Prozent der jährlich verkaufen 450.000 Kleidungsstücke lässt Rose in Europa produzieren. Das Design des Sortiments wird in Wien entwickelt. Als Marke im mittleren Preissegment für Frauen über 30 Jahre spürt die Modefirma den boomenden Online-Handel und große, internationale Modeketten. Unter dem Druck der Modediskonter hat Jones in den vergangenen Jahren auch teilweise die Preise gesenkt. Firmenchef Rose schätzt, dass in Österreich 60 bis 70 Prozent zu viel Bekleidungsware am Markt ist.