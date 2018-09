MOBILWoche 2018

Nach der Auftaktpressekonferenz am Hohenemser Bahnhof drehte sich vom 1. bis 9. September 2018 alles um Bus, Bahn und Fahrrad!

Und das darf gezeigt werden! Wie in der Pressekonferenz von Bürgermeister Dieter Egger angekündigt, wurden zeitgleich zur Glücksrad-Aktion am Wochenmarkt gelbe und grüne Riesenluftballons an den Einrichtungen für den öffentlichen Verkehr festgebunden.

„Wir verfügen über ein dichtes Netz an Bushaltestellen und Fahrradabstellplätzen. Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, wie eng unsere Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln vernetzt ist“, so das Stadtoberhaupt. „80 % unserer Bevölkerung haben innerhalb von 300 Metern eine Bus- oder Bahnhaltestelle und 99 % innerhalb von 500 Metern.“