Mobilitätsmanagement stark gefragt

Täglich wird das Fahrrad für mehr als 1,7 Millionen Fahrten als Verkehrsmittel genutzt, macht der VCÖ aufmerksam.

Das Potenzial für mehr Radverkehr ist in Österreich aber noch sehr groß. Mehr als sechs Millionen tägliche Alltagswege sind kürzer als zweieinhalb Kilometer, rund elf Millionen kürzer als fünf Kilometer. Der VCÖ fordert einen rascheren Ausbau der Radinfrastruktur, in den Ballungsräumen sind Radhighways zu errichten.

Kann Österreich ein Radfahr-land wie Dänemark oder die Niederlande werden? „Ja“, ist VCÖ-Experte Markus Gansterer überzeugt. „Wenn das Radfahren in der Verkehrsplanung einen höheren Stellenwert bekommt.“ Denn die Voraussetzungen für einen hohen Radverkehrsanteil sind in Österreich vorhanden: Mehr als sechs Millionen tägliche Alltagswege der Österreicherinnen und Österreicher sind kürzer als zweieinhalb Kilometer und sogar elf Millionen kürzer als fünf Kilometer, wie eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Verkehrsministeriums zeigt.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehrsanteil in Österreich bis zum Jahr 2025 zu verdoppeln. „Um dieses Ziel zu erreichen braucht es mehr Tempo beim Ausbau der Radinfrastruktur. Österreichs Ballungsräume brauchen Radhighways als Verbindung vom Umland in die Stadt, in den Regionen sind sichere Verbindungen zwischen den Gemeinden sowie von den Siedlungen in das nächste Ortsgebiet nötig“, betont VCÖ-Experte Gansterer. Durch die immer beliebter werdenden Elektrofahrräder ist das Fahrrad auch in hügeligen Regionen ein gut geeignetes Verkehrsmittel. In Österreich gibt es bereits mehr als eine halbe Million Elektrofahrräder.