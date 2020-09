Impulsgebende Veranstaltungsreihe „Land|Gespräche|Hittisau“ mit dem Fokus auf Mobilität.

Hittisau. Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen und tägliche Notwendigkeit für viele, gerade in ländlichen Gebieten. Doch mit dem stets steigenden Personen- und Güterverkehr droht dem Dorf vieles abhanden zu kommen, wofür es geschätzt wird: Ruhe, intakte Natur, Erholung vom Getriebe der Stadt und persönliche Begegnung. Vor diesem Hintergrund dreht sich bei den Landgesprächen Hittisau in diesem Jahr alles um das Thema Mobilität im ländlichen Raum. Dabei geht es auch um Alternativen zum ständig steigenden Verkehr. Es werden Antworten gesucht auf Fragen, wie es gelingen kann Menschen, die sich bewegen wollen und müssen in Einklang zu bringen mit Menschen, die Ruhe brauchen oder suchen.

„Über diese wichtigen Fragen möchten wir am Samstag, 26. September mit auswärtigen Fachleuten diskutieren. Eingeladen haben wir sowohl Experten mit akademischem Hintergrund als auch Praktiker“, erklärt Hermann Hagspiel, einer der Initiatoren der Veranstaltungsreihe. Als Vortragende haben zugesagt: Harald Frey (Senior Scientist am Institut für Verkehrswissenschaften der Technischen Universität, Wien), Jörg Zimmermann (Verkehrsplaner im Amt der Vorarlberger Landesregierung), Gerhard Fehr (Verhaltensökonom & CEO von FehrAdvice & Partners, Zürich) sowie Roland Gruber (Geschäftsführer nonconform, Moosdorf/Kärnten), der mit den kommunalen Visionären Mario Abl, Bürgermeister von Trofaiach/Stmk., Uli Böker, Landtagsabgeordnete und ehem. Bürgermeisterin von Ottensheim/OÖ und John Grubinger, Bürgermeister von Thalgau/Slbg. mit beispielhaften Lösungen nach Hittisau kommen wird.

Die Moderation wird Andrea Weninger (Geschäftsführerin bei Rosinak & Partner, Dornbirn u. Wien) übernehmen. Das e5-Team organisiert am Vormittag einen „kmº-Markt“ mit Lebensmitteln aus der Region auf dem Dorfplatz sowie während der Pause am Nachmittag innovative Testfahrzeuge zum Ausprobieren. Die „Land|Gespräche|Hittisau“ finden am Samstag, 26. September 2020 von 13 bis 18 Uhr im Ritter-von-Bergmann Saal in Hittisau statt. Der Eintritt zur Tagung ist frei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich: Tel. 05513 6209 250 oder an tourismus@hittisau.at.