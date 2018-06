Mobiles Datenvolumen stieg 2017 rasant, SMS im Tiefflug

Immer mehr Österreicher surfen auf ihrem Smartphone oder verwenden mobiles Internet zu Hause. Das mobile Datenvolumen schnellte im Jahr 2017 laut Forum Mobilkommunikation (FMK) um rund 60 Prozent auf über 1 Mrd. GB hinauf.

100 Milliarden Nachrichten verschickt

Messenger-Dienste wie Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram oder Signal haben die SMS-Nutzung in den vergangenen Jahren dramatisch sinken lassen. Den heimischen Mobilfunkern brach damit ein lukratives Geschäftsfeld teilweise weg. Im Jahr 2017 seien schätzungsweise rund 100 Milliarden Kurznachrichten via Online-Messanger-Dienste versendet worden. Man habe dies zum ersten Mal erhoben, sagte FMK-Vizepräsident Lothar Roitner am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz in Wien. Das Forum Mobilkommunikation ist der Branchenverband der österreichischen Mobilfunkbranche.