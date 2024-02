Mobbing im Aufwärtstrend: Eine alarmierende Entwicklung

Mobbing nimmt in Vorarlbergs Pflichtschulen besorgniserregend zu. Bereits ein Drittel der Kinder sind betroffen.

In den Pflichtschulen Vorarlbergs ist aktuell jedes dritte Kind in irgendeiner Form von Mobbing betroffen, vor wenigen Jahren war es noch jedes fünfte Kind. Expertinnen der Mobbing-Koordinationsstelle Vorarlberg identifizieren einen Verlust an Empathiefähigkeit bei Kindern als einen der Hauptgründe für diese Entwicklung. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, hat die Koordinationsstelle ein spezielles Lied veröffentlicht.