MMA-Superstar zieht Protz-Show vor WM-Kampf ab

Zwei Tage vor dem großen Kampf gegen Khabib Nurmagomedov macht UFC-Leichtgewichts-Star Conor McGregor genau das, was man von im erwartet hat - Er zieht eine Show ab.

Und plötzlich ist McGregor da. In Badelatschen, Jogginghose und Unterhemd lässt er sich von seinen Fans feiern. Der Verkehr sei schuld an seiner Verspätung gewesen. Viel wahrscheinlicher wollte McGregor einfach das Rampenlicht nicht teilen. Gut gelaunt winkt er mit einer Flasche seines eigenen Whiskey und punktet bei seinen Anhängern mit Schimpfwörtern, Verschwörungstheorien und arroganten Sprüchen in Richtung seines nicht mehr anwesenden Gegners. Seine UFC-Gürtel, die McGregor längst abgeben musste, trägt der Ire nur noch als Provokation mit sich herum.