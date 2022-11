Mizzitant kehrt zurück

Denise Amann bespielt nun das Restaurant/Hotel Das Tschofen. Die Innenstadt bietet mit der erfolgreichen Gastronomin ein weiteres Highlight im Zeichen der Weltoffenheit.

Denise Amann, die vor drei Jahren ihr Restaurant „mizzitant“ von Bludenz nach Frastanz verlegt hat, ist in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, um Das Tschofen, das mitten in der Altstadt liegt, zu übernehmen. „Ich bin sehr glücklich, dieses wunderschöne Objekt mit seinem Gastgarten pachten und bespielen zu dürfen. Das mizzitant habe ich nur deshalb nach Frastanz verlegt, weil für mich der Gastgarten beim vorigen Lokal zu klein war. Ansonsten fühle ich mich mit Bludenz sehr verbunden“, betont die Kulinarik-Expertin. Sie bringt viel Erfahrung mit, denn seit 17 Jahren setzt sie höchst erfolgreich Gastronomiekonzepte um. Sandro Preite, der Das Tschofen mit viel Liebe zum Detail entwickelt und komplett saniert hat, widmet sich nun wieder ganz seiner Firma. Denise Amann ist höchst motiviert, mit einem ausgewogenen Angebot die Region zu bereichern. Sehr froh ist sie dabei über die Unterstützung durch ihr engagiertes und tatkräftiges Team. Sonja Nessler, die bereits vorher im Das Tschofen als Ansprechpartnerin für den Hotelbereich gearbeitet hat, bleibt weiterhin in dieser Funktion. Tristan Markstein, mizzitants beliebter Frontservice-Mann und Sommelier, übernimmt die Serviceleitung im Restaurant. Es wird eine Wirtshaus- und Restaurantküche auf gehobenem Niveau geboten, samt kosmopolitem Spezialmenü am Abend. „Für den Samstag bieten wir ein ausgebreitetes Frühstück von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Dieses steht ganz im Zeichen der Weltoffenheit“, betont Amann. Aber auch Zeitungsleser, die guten Kaffee lieben, sind vormittags willkommen, genauso wie Snacker und Kuchenfans am Nachmittag.