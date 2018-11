Mix & Match Perfekt kombiniert

Der „Layering“-Trend aus der Modewelt ist nun auch im schmucken Bereich angekommen – das heißt, mehrere Schmuckstücke werden gekonnt miteinander kombiniert oder übereinander getragen. Dabei gilt: Mehr ist mehr!

Hätte, hätte (Fahrrad-)Kette… nein, mit der kontrafak­tischen Möglichkeitserzählung hat dieser zauberhafte neue Schmucktrend nichts tun. Vielmehr bezeichnet das „Layering“ die Möglichkeit, all seine Lieblingsketten, Ringe oder Armbänder gleichzeitig zu tragen. Besonders „en vogue“ ist die Kombination von mehreren Ketten im Lagen-Look. Doch es gibt ein paar Regeln zu beachten.

Kreatives Kettenspiel. Eine fantasievolle Kombinationsmöglichkeit wäre ein Medaillon-Anhänger, dazu ein Choker, der sich eng um den Hals legt, sowie eine dritte Variante, die sich in puncto Material – die verschiedenen Goldarten dürfen, so Handle, gerne auch mit Silber kombiniert werden – oder Anhänger von den anderen beiden abhebt. Drei Ketten sind das Minimum bei diesem Trend. Doch nicht nur das Kettenspiel folgt dem Lagen-Look. Auch an den Fingern wird gelayert: einfach mehrere filigrane sowie ausgefallene Ringe miteinander kombinieren und auf den gleichen Finger stecken – fertig. Besonders stylish sieht das Ganze aus, wenn die Ringe unterschiedlicher Machart sind, das heißt Breite, Formen und Verzierungen variieren – mal mit Steinen, mal mit Mustern.