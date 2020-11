„MittwochsLichter“ – virtuelle Lichtblicke im Advent

Immer mittwochs, von 18.30 bis 19.30 Uhr Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, der Advent bleibt eine Zeit der Hoffnung und Einstimmung auf Weihnachten. „mittwochsLichter“, so nennt sich eine virtuelle Zusammenkunft der PfarrCaritas im Rahmen des Projektes LE.

Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, der Advent bleibt eine Zeit der Hoffnung und Einstimmung auf Weihnachten. „mittwochsLichter“, so nennt sich eine virtuelle Zusammenkunft der PfarrCaritas im Rahmen des Projektes LE. NA – lebendige Nachbarschaft, zu der an vier Abenden im Dezember Interessierte eingeladen sind, gemeinsam auf die Suche nach Kraftquellen zu gehen. Das erste „mittwochsLicht“ findet am 2. Dezember statt .

Der Advent ist eine Zeit der Hoffnung und eine Zeit, in der Kindheitserinnerungen und Sehnsüchte wieder neu aufleben. In diesem Jahr überschattet die Corona-Krise zusätzlich diese Zeit und verlangt uns einiges ab. Liebgewonnene Traditionen wie Adventmärkte, Weihnachtskonzerte oder -feiern können heuer nicht stattfinden.

„In einer Zeit, in der vieles unsicher scheint, möchten wir mit den ‚mittwochsLichtern‘ einen Kontrapunkt setzen und allen interessierten Menschen in diesen Tagen kraftvolle Themen und spirituelle Gedanken mitgeben“, so Ingrid Böhler. „An vier Abenden im Dezember laden wir jeweils Mitte der Woche zu einer kleinen Auszeit im Advent ein“, so Ingrid Böhler. Das erste ‚mittwochsLicht‘ findet am 2. Dezember von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Die weiteren Termine sind am 9., 16. und 23. Dezember.