Mitterdorfer zum neuen ÖFB-Präsidenten gewählt

Klaus Mitterdorfer ist am Samstag wie erwartet zum neuen Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) gewählt worden. Der Kärntner erhielt in Salzburg im Rahmen der Außerordentlichen Bundeshauptversammlung alle 14 Stimmen und tritt damit die Nachfolge von Johann Gartner an. Der Niederösterreicher hatte nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich im vergangenen Jänner interimistisch als Verbandschef fungiert.

Der Wahlausschuss hatte sich bereits im April auf Mitterdorfer als neuen ÖFB-Boss verständigt, nun erfolgte die offizielle Inthronisierung. Die Amtszeit des 57-jährigen Juristen läuft bis Herbst 2025.

Mitterdorfer, stellvertretender Direktor der Ärztekammer Kärnten, übernahm 2016 den Job als Kärntner Landespräsident. Davor war der frühere Landesliga-Kicker lange Jahre als Trainer und später Vorstandsmitglied bei seinen Heimatvereinen Friesacher AC und SK Treibach tätig. Der neue ÖFB-Präsident verfügt auch über die UEFA-A-Lizenz als Trainer, die er 1986 mit damals erst 20 Jahren erworben hatte.