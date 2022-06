Mittelstand hat noch Aufholbedarf bei Nachhaltigkeit

Wenn es um die Ausarbeitung von Nachhaltigkeitsstrategien geht, haben mittelständische Unternehmen noch einiges an Arbeit vor sich. Laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY hat nur ein Drittel der Betriebe bereits eine schriftlich verankerte Nachhaltigkeits- und Klimastrategie. In Anbetracht nahender Gesetze diesbezüglich raten die Experten den Betrieben zu mehr Aktivität.

EY hat für die Umfrage 600 Verantwortliche von mittelständischen Betrieben in Österreich mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern befragt. 37 Prozent gaben an, keine Nachhaltigkeitsstrategie zu haben und auch keine zu planen. Rund vier von zehn Befragten (38 Prozent) haben überdies keinen Maßnahmenplan um Klimaneutralität zu erreichen und planen auch nicht, einen solchen zu erstellen.

"Es sind zahlreiche Gesetzesinitiativen in Planung, die auch den Mittelstand betreffen", sagte Georg Rogl von EY. Dazu zählen unter anderem die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) oder die EU-Taxonomie. "Auf Unternehmen kommt in den nächsten Monaten viel Arbeit zu, abwarten ist in dieser Situation nicht ratsam", so Rogl weiter. Darüber hinaus sei eine klare Nachhaltigkeitsstrategie auch für Kapitalgeber wie Banken und Investoren relevant, so Martin Unger von EY.