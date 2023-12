Mittelschule Wolfurt: Ein Tanz für die Frauenrechte

Mädchen der Klassen 3b und 3d beteiligten sich an der Initiative „Orange the World“.

Bereits am Samstag, den 25. November, startete die internationale Kampagne „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“. Den Schülerinnen der Klassen 3b und 3d war es ein großes Anliegen, sich aktiv an dieser Initiative zu beteiligen.