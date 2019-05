Ökonom Nauseda gewann Präsidentenwahl in Litauen

In Litauen hat der 55-jährige Ökonom Gintanas Nauseda die zweite und entscheidende Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen. Nach Auszählung von mehr als zwei Dritteln aller Wahlbezirke kommt der unabhängige Politik-Neuling auf gut 70 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie die staatliche Wahlkommission in Vilnius mitteilte.

Damit lag Nauseda in der Stichwahl um das höchste Staatsamt des baltischen EU- und NATO-Landes am Sonntagabend faktisch uneinholbar vor der ehemaligen Finanzministerin Ingrida Simonyte, die im litauischen Fernsehen ihre Niederlage einräumte. “Ich gratuliere Gitanas und wünsche ihm Erfolg dabei, die litauische Nation hinter sich zu vereinen”, sagte Simonyte dem Fernsehsender LRT. Unterstützer sehen in Nauseda die Chance auf einen Präsidenten, der über den politischen Lagern steht. Im Wahlkampf hatte er versprochen, einen “Wohlfahrtsstaat” aufzubauen und sich für mehr Dialog zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten einzusetzen.