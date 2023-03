Mittagspause mit Schmetterling und Hummel

Vorarlberger Unternehmen setzen auf begrünte Dächer als Gegenmittel zur Bodenversiegelung.

„Wenn es weniger Insekten gibt, haben auch die Vögel und Kleinsäugetiere weniger Nahrung zur Verfügung und gehen zurück“, sagt Landschaftsplanerin Simone König. Sie vermittelt seit vielen Jahren, was die Natur in Vorarlberg braucht und wie die stetig voranschreitende Bodenversiegelung zumindest bis zu einem gewissen Maße ausgeglichen werden kann. Gerade an den Insekten sehe man die Entwicklung gut, da es in den vergangenen Jahren weltweit intensive Untersuchungen dazu gab. „Mehr als 70 Prozent der Biomasse an Insekten sind verschwunden“, sagt König. Dass die Artenvielfalt in Österreich dem weltweiten rückläufigen Trend folgt, bestätigt auch der Wiener Biologe Nikolaus Szucsich: „Das betrifft etwa den Rückgang an Insekten und bei Vögeln in der Kulturlandschaft.“ Eine Forderung der Experten ist immer wieder – zuletzt bei der Artenschutzkonferenz im Dezember – 30 Prozent der Erde (Wasser und Land) unter Schutz zu stellen und den Pestizideinsatz um zwei Drittel zu verringern.

Mehr sein lassen

Aber auch jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, solange die Poli­tik säumig ist. Das fängt bei der ­naturnahen Gestaltung des Gartens an. „Es geht zunächst darum, ­weniger zu tun, als mehr sein zu lassen“, sagt König. Grundlegend ist zu prüfen, wo man im Garten oder am Firmengelände Rasen braucht und wo der Aufwuchs höher werden kann. „Höheres Gras fördert die Vielfalt und oft sind viele Pflanzen im ­Rasen verborgen, die dann zum Blühen kommen können.“ Optimal sei, wenn in den wenig genutzten Ecken der Gärten Materialien wie Holz, Laub oder Steine liegen dürfen. Das seien sofort umsetzbare Maßnahmen, die schnell wirken.

Bei der Pflanzenauswahl ist es laut König wichtig, auf heimische Arten zu achten. Bei den Sträuchern gebe es eine große Auswahl, die der Landesforstgarten vertreibt. „Die sind für die heimische Insekten- und Vogelwelt besonders wertvoll, weil sie sich evolutionär miteinander entwickelt haben.“ Schlehdorn sei etwa eine empfehlenswerte Art, da viele Tag- und Nachtfalter davon leben – sowohl die Raupen als auch die Schmetterlinge. Zudem ist es ein gutes Vogelgehölz. Auch die Kornelkirsche ist eine gute Alternative zur weit­verbreiteten Forsythie.

Hoher Bodenverbrauch

Große Bäume sollten erhalten bleiben, nicht alles tote Holz sofort vom Baum entfernt werden. „Ein toter Ast, der nicht gefährlich ist, kann auch mal hängen bleiben“, empfiehlt König. Wenn es um Siedlungsbau und Planung geht, sei es grundlegend, dass Bäume groß werden dürfen und genug Platz haben. Der Bodenverbrauch ist auch in Vorarlberg hoch. „Gerade weil wir viele Berge haben, sind die Tallagen begehrt. Aber auch dort braucht es Raum für Biodiversität“, sagt König. Ein Thema, das immer wichtiger wird, sind die Dachbegrünungen. „Das bringt auch dem Gebäude viel, denn so ein Gründach kühlt im Sommer und dämmt im Winter.“

Grüne Dächer bei Omicron

Zahlreiche Vorarlberger Unternehmen gehen beim Thema Dach­begrünung mit gutem Beispiel voran. Dazu gehört die Firma Omicron, die Technologien für elektrische Energiesysteme entwickelt. Am Standort in Klaus arbeiten rund 650 der 1100 Mitarbeiter, wie die Firmensprecherin den VN berichtet. Auf dem Gelände in Klaus stehen zwei große Bürobauten, die etwa 3500 Quadratmeter begrünte und begehbare Dachfläche haben. Auf verschlungenen Wegen können die Mitarbeiter zwischen den grünen, mit Wildpflanzen und heimischen Stauden bewachsenen Beeten spazieren gehen, sich ausruhen oder mit Kollegen zusammensitzen. Doch die grünen Dächer erfreuen nicht nur die Menschen. Man wollte den Fußabdruck, den das Gebäude auf dem Areal hinterlässt, kompensieren, berichtet Architekt Peter Nussbaumer über das bereits 2006 gestartete Artenschutzprojekt. Gepflanzt wurden heimische Stauden und andere Wildpflanzen. Es gibt unversiegelte Spazierwege, Sitzgelegenheiten aus natürlichen Materialien, auch die Fassade wurde zum Teil begrünt, für weiteren Lebensraum Totholz platziert. Heimische Gehölzer sorgen für eine natürliche Beschattung. Dreimal im Jahr wird gejätet, auf Düngemittel verzichtet. Die an die Umgebung angepasste Bepflanzung und die Verbindung mit dem renaturierten Klausbach haben sich positiv auf die ökologische Vielfalt ausgewirkt. Die Magerwiese mit ihrem Reichtum an Blumen und Gräsern ist von zahlreichen Insektenarten wie

etwa Heuschrecken, Schmetterlingen, Bienen und Hummeln belebt. Dort summt und zirpt es vom Frühsommer bis in den Herbst. Verschiedene Frosch- und andere Amphibienarten profitieren von der Verbindung des Geländes mit dem von den Ufermauern befreiten Bach. In den offenen und trockenen Bereichen an der Südfront des Gebäudes oder beim Volleyballplatz können Eidechsen beobachtet werden. Durch die extensive Nutzung des Grünraums finden selten gewordene Vogelarten wie z. B. die Distelfinken ausreichend Sämereien und Nahrung auf der Mager­wiese, da hier die Gräser und Blumen bis über die Samenreife stehen bleiben.

Vorteil für Gebäudeplanung