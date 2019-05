Mitschüler gewürgt und mit Messer bedroht: Festnahme in OÖ

Ein 17-Jähriger Schüler hat am Mittwoch in einer Linzer Schule laut Polizei eine 16-jährige Klassenkollegin gewürgt und einen 14-Jährigen mit einem Messer bedroht. Eine Lehrerin riss ihm das Messer schließlich aus der Hand. Der Jugendliche wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, berichtete die Polizei.

Warum der Bursch so ausgerastet ist, war nicht bekannt. Er sei nach Auskunft der Direktorin um 12.15 Uhr auf das 16-jährige Mädchen losgegangen, habe es am Hals gepackt, gewürgt und an den Haaren gerissen, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Die Schulleiterin und einige Mitschüler seien dazwischengegangen und hätten seine Hände aus den Haaren der 16-Jährigen gelöst.