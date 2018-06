Mitmachen beim WM-Quiz und Ländlepunkte sammeln

challenge1 ©Über 6,5 Millionen Ländlepunkte wurden in der VOL.AT-App schon gesammelt. Mit den Challenges kann man seinen Punktestand noch weiter in die Höhe schrauben – es lohnt sich. Pünktlich zur WM dreht sich auch bei den Ländlepunkten alles um den Ball, in unserem aktuellen Quiz geht es nämlich um dein Fußball-Wissen. Kennen Sie das größte WM-Stadion? […]