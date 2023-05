Mitfavorit Medwedew scheitert bei French Open an Qualifikant

Mitfavorit Daniil Medwedew ist bei den French Open völlig überraschend bereits in der ersten Runde gegen einen Qualifikanten gescheitert. Der Tennis-Weltranglistenzweite aus Russland unterlag am Dienstag nach mehr als vier Stunden dem Brasilianer Thiago Seyboth Wild mit 6:7(5),7:6(6),6:2,3:6,4:6. Für den 23-Jährigen war es das erste Spiel im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers überhaupt, in der Weltrangliste ist er nur auf Position 172 zu finden.

Medwedew hatte erst kurz vor dem Major-Event in Paris beim Masters-1000-Event von Rom seinen ersten Titel auf Sand gewonnen und damit seine Anwärterschaft auf den Titel in Roland Garros untermauert. Weiter im Rennen ist hingegen Vorjahresfinalist Casper Ruud. Der 24-jährige Norweger setzte sich mit 6:4,6:3,6:2 ohne Mühe gegen den schwedischen Qualifikanten Elias Ymer durch. Ruud war im Endspiel des Vorjahrs klar gegen Rafael Nadal bei dessen 14. French-Open-Triumph unterlegen. Der Spanier fehlt bei dieser Auflage des Sandplatz-Klassikers verletzungsbedingt.