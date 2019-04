Mitbegründer der Cselley Mühle Robert Schneider verstorben

Robert Schneider, der Mitbegründer und Geschäftsführer der Cselley Mühle Oslip im Nordburgenland, ist tot. Der Künstler starb in der Nacht auf Samstag nach kurzer schwerer Krankheit im 70. Lebensjahr, teilte das Kultur-Aktionszentrum im Bezirk Eisenstadt-Umgebung in einer Aussendung mit.

Schneider wurde am 30. Jänner 1950 geboren und besuchte die Landesfachschule für Keramik in Stoob (Bezirk Oberpullendorf). Ab 1971 machte er sich durch diverse Arbeiten in öffentlichen Gebäuden (“Kunst am Bau”) – an den Landeskrankenhäusern Kittsee (Bezirk Neusiedl am See), Eisenstadt oder am alten Börsengebäude an der Ringstraße in Wien einen Namen. “Als gelernter Keramiker war er für seine Licht- und Kunstobjekte über die Grenzen bekannt. Sein Lebensthema in der Kunst war der Riss – der gestalterische Moment einer neuen Wirklichkeit”, hieß es in der Aussendung. Sein Atelier hatte Schneider in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).