Mitarbeiter stahl 100 Schuhpaare von Wiener Arbeitgeber

Ein Mitarbeiter eines Schuhgeschäfts in der Wiener Innenstadt soll von Mitte Dezember bis Mitte Mai 100 Schuhpaare im Wert von 20.000 Euro aus dem Lager gestohlen und einem Komplizen zum Verkauf im Internet übergegeben haben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt haben den beiden verdächtigten Männern am Dienstag das Handwerk gelegt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

So wurde ein Scheinkauf getätigt, der zu einem Treffen führte. "Dabei konnten zehn Schuhpaare im Wert von 1.600 Euro sichergestellt werden", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. Der 25-jährige Italiener und sein 43-jähriger serbische Komplize wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und der Hehlerei angezeigt.