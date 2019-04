„Mitanand“ im Wohncafé auf der SCHAU!

Die Lebenshilfe verwöhnt das Publikum mit hausgemachtem Riebel

Dornbirn Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr ist das Wohncafé der Kantine.L wieder auf der SCHAU! in Dornbirn zu finden. Dieses Mal an einem gemeinsamen Stand mit der AKBuchSCHAU.

„In meinem Buch „Das Leben ist schön“ werden neun Familien aus ganz Österreich porträtiert, die wie wir ein Kind mit Down-Syndrom haben und die neben dieser Tatsache noch etwas miteinander verbindet: Trotz anfänglichem Schock, trotz dem Gefühl der Überforderung oder dem Gedanken, vom Schicksal hart getroffen zu sein, fühlen sie sich heute alle beschenkt und bereichert durch ihr Kind. Genau weil es so anders ist. Und so viel schöner, als wir uns das jemals erträumt hätten“, so Fürnschuß.

„Seit 2007 gibt es die Kantine.L der Lebenshilfe Vorarlberg. In den neun Schulrestaurants, im Wildpark und in der Gastronomie Batschuns, werden täglich tausende Gäste verpflegt. Dabei wird nicht nur Wert auf frische und reginonale Produkte gelegt, sondern auch auf das inklusive Miteinander von Menschen mit Behinderungen“, erklärt Eberharter. Auch das Catering für Private und Firmen ist ihm ein Anliegen. „Mit dieser bunten Mischung an Aufgaben können wir vielen Menschen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz bieten“, so Eberharter. LOA