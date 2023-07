Mit Yacht und Jetski: David Alaba im Luxus-Urlaub

Nationalkicker David Alaba (31) entspannt sich gerade an der französischen Mittelmeerküste. Auf Instagram lässt er seine Fans daran teilhaben.

David Alaba genießt seinen Urlaub augenscheinlich in vollen Zügen: Der Abwehrspieler von "Real Madrid" lässt es sich an der Cote d'Azur gutgehen.

Schonfrist bis zum Trainingslager

Nach dem Sieg gegen Schweden mit der österreichischen Nationalmannschaft versucht er wohl ein bisschen Kraft für die nächsten Spiele zu tanken. Der offizielle Trainingsstart bei seinem Verein "Real Madrid" wäre eigentlich am 10. Juli. Weil er mit dem Nationalteam unterwegs war, darf er aber ein bisschen später dazustoßen. Erst am 20. Juli wird er mit der Mannschaft ins Trainingslager in die USA fliegen.