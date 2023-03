Mit Windhund-Geschwindigkeit energieautark

Benjamin Grabherr hat auf sein Haus in Höchst eine PV-Anlage montiert.

Österreich hat 2022 bei Sonnenstrom erstmals die Gigawatt-Marke geknackt. Auch in Vorarlberg hat die Photovoltaik als Energiequelle großes Ausbaupotenzial. Der überwiegende Teil der geeigneten Dächer im Land ist noch „oben ohne“. Allerdings geht der Ausbau gut voran, die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen ist riesig. Benjamin Grabherr ist einer jener Personen, die sich in Vorarlberg eine PV-Anlage aufs Dach montiert haben. Mit den VN sprach der 35-Jährige aus Höchst über den Prozess vom Antrag bis zur Montage, die langfristigen finanziellen Vorteile und was er gerne vor dem Projekt gewusst hätte.

Grabherr hat im Zuge eines Neubaus entschieden, ergänzend mit einer Wärmepumpe, die PV-Anlage zu installieren. „Die Wärmepumpe läuft ja mit Strom. Im Prinzip haben wir nun einen kleinen abgeschlossenen Kreislauf“, sagt er. Mit der Indachanlage kann im Jahr etwas mehr als zehn Megawattstunden gewonnen werden. Das entspricht etwa dem, was die Familie im Jahr an Strom benötigt. Im Winter müsse zwar zusätzlicher Strom zugekauft werden. „Mit der Wärmepumpe kann ich im Sommer aber auch kühlen“, sagt Grabherr. Denn in der sonnigen Jahreszeit herrscht eigentlich immer ein Überschuss. Über das Jahr gesehen ist der vierköpfige Haushalt – Grabherr ist verheiratet und hat einen fünfzehnjährigen und einen sieben Monate alten Sohn – also energieneutral.

Preise gleichen sich an

Finanziell bringt die PV-Anlage Vorteile. „Die Kostensache ist so ein Thema. Prinzipiell machen die Preise ja momentan, was sie wollen“, berichtet der Höchster. Im letzten Jahr ist die Familie aufgrund der geopolitischen Lage und den damit verbundenen Preis­steigerungen gut gefahren. „Der Marktpreis ist extrem gestiegen. Gleichzeitig war der Preis für den zugekauften Strom verhältnismäßig auf einem niedrigen Niveau. Für alles, was wir eingespeist haben, bekamen wir einen sehr guten Preis.“ Dadurch konnte die Familie schon einen Teil der Anlage abbezahlen. Dabei handle es sich aber um ein verzerrtes Marktbild. Ab April wird das Verhältnis zwischen Strompreis und Gewinn durch Einspeisung wieder bei etwa 1:1 liegen. Die Familie hat bei ihrem Neubau aber auch auf eine Indachanlage gesetzt. „Das heißt, wir haben uns einen Teil der Dachhaut sparen können. Was uns beim Bauen preislich entgegengekommen ist.“

Zeit ist Geld

Grabherr hat 2021 die Bundesförderung über die Abwicklungsstelle für Ökostrom (OeMAG) beantragt. Rein die Investitionsförderung, die man für das Erstellen seiner Anlage bekommt, beträgt rund 15 Prozent. Der Anmeldungsprozess kann jedoch die größte Hürde im Prozess für Privatpersonen darstellen, wie Grabherr berichtet: „Es funktioniert nach dem Windhundprinzip. Das heißt, man muss möglichst schnell sein, damit man überhaupt in den Fördertopf kommt.“ Letztes Jahr hat er erneut einen Antrag gestellt, diesmal für seine Mutter. „Die Anträge sind explodiert und der Topf war nicht groß genug. Das heißt, dass ein Teil der Interessierten rausgeflogen ist.“ Vor allem für Menschen, die nicht mit der EDV versiert sind, ist es eine große Herausforderung, innerhalb weniger Minuten alle Daten einzugeben, um überhaupt eine Chance zu haben, in das System reinzukommen.

Wer es geschafft hat, sollte einige Fristen im Auge behalten. „Zu dem Zeitpunkt, wenn man den Förderantrag stellt, muss die Anlage auch schon – zumindest das grobe Gerüst – geplant sein. Schon vorab müssen beim Netzbetreiber Daten zum Einspeisezählpunkt eingeholt werden. Auch später gibt es noch Deadlines, etwa zur Fertigstellung“, berichtet Grabherr. Hier soll es in Zukunft aber Erleichterungen geben.

Aufbau im Eigenbau

Wenn man eine PV-Anlage im ­Eigenbau errichtet, sollte man sich also gut damit beschäftigen. So wie Grabherr. Der Entwicklungstechniker baute sie in Eigenregie auf. Die Arbeitsleistung einer Firma

ist somit entfallen. Mittlerweile würde er sogar noch mehr PV-Fläche installieren, rät er anderen Interessierten: „Es ist schon ein befriedigendes Gefühl, wenn die Sonne scheint, man auf seine App schaut und sieht, wieviel Energie gerade runterkommt, die man auch nutzen kann.“

Nicht zuletzt ist auch der Umweltgedanke zentral gewesen. „Es ist wahrscheinlich nirgendwo bequemer, etwas für den Klimaschutz zu machen. Die Solaranlage arbeitet grundsätzlich für sich selbst“, sagt er. „Mit jedem Neubau entziehe man zudem der Landschaft einen Teil der Grünfläche. „Wenn ich mit einer PV-Anlage diese verdichtete Fläche wenigstens so nutzen kann, dass ich grüne Energie herstelle, ist es eine Win-win-Situation.“

Zügiger Ausbau in Vorarlberg

Das Land Vorarlberg hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 seinen gesamten Stromverbrauch aus erneuerbaren Quellen zu decken. Photovoltaik wird dabei eine besonders wichtige Rolle spielen. Photovoltaik und Windenergie gelten laut Weltklimarat IPCC als die zwei wichtigsten Technologien, um die Erderwärmung zu stoppen, die durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe verursacht wird. In Gesamtösterreich hat sich die neu installierte Leistung 2021 gegenüber 2020 verdoppelt.

Der Ausbau hin zum umweltfreundlichen Sonnenstrom geht aber auch in Vorarlberg voran. Bis 2030 soll die Stromproduktion auf 330 GWh gesteigert werden. Das entspricht dem Stromverbrauch von rund 95.000 Vorarlberger Haushalten. 2020 trugen PV-Anlagen im Land etwa fünf Prozent bei, informiert Wolfgang Seidel, Sprecher des Energieinstituts Vorarlberg. Insgesamt wurden 2020 etwa 118 GWh erzeugt und davon rund die Hälfte ins Netz eingespeist und die andere Hälfte direkt selbst verbraucht. „Das war fast ein Fünftel mehr als im Jahr davor“, sagt Seidel den VN. 2021 wurden PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 30 MW zugebaut. Das entspricht einer Vergrößerung des gesamten Bestands um fast 25 Prozent.

Strombedarf von 12.000 Haushalten

Neben der Klimakrise wurden durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch Energieautonomie und Sicherheit wieder zentraler in die Debatte gerückt. Nicht zuletzt sind die hohen Strompreise für Privatpersonen ein Grund, sich eingehender mit der Möglichkeit einer eigenen PV-Anlage zu beschäftigen. Prognosen gehen davon aus, dass im Vorjahr in ganz Österreich neue Photovoltaikanlagen mit einer Spitzenleistung von 1000 bis 1400 Megawatt dazugekommen sind. Das entspricht ungefähr der Leistung der drei bis fünf größten Donaukraftwerke Österreichs.