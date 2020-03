Mit Wiedereröffnung startet Künstlerhaus in neue Ära

Wenn nach Jahren des Umbaus und noch längeren Jahren der Einrüstung das Wiener Künstlerhaus wiedereröffnet wird, ist das durchaus ein Grund zu feiern. Bevor kommende Woche die Albertina modern als neue Dependance der Albertina mit Pomp and Circumstances folgt, macht die Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler mit ihren 439 Mitgliedern ab Donnerstag den Auftakt.

Bereits am Abend startet man mit einem Softopening der nun auf das Obergeschoß beschränkten Räumlichkeiten und feiert über das ganze Wochenende hinweg, wie am Vormittag skizziert wurde. Den ersten festlichen Akt setzen Donnerstagabend Künstlerhaus-Präsidentin Tanja Prusnik und Mäzen Hans Peter Haselsteiner. Der mittlerweile als künstlerischer Leiter zurückgetretene Kurator der Eröffnungsausstellung "Alles war klar", Tim Voss, umreißt die Idee der Schau, und Martin Fritz hält eine Festrede. Beendet wird die Voreröffnung von DJ BTO Spider.

Die eigentliche Eröffnung findet dann am Freitag statt. Eingeläutet wird der Abend mit einer "zeremoniellen und kaiserlichen Eröffnung" vor dem Haus unter dem Titel "W*HOLE AGAIN", die von einem Quartett aus Künstlern und Künstlerinnen gestaltet wird, das die Paradigmen Antifaschismus, Feminismus und Queerness als neue Leitlinien des Hauses vorschlägt. Während eine Zeremonienmeisterin durch diese in der Tradition der legendären Faschingsgschnas stehende Performance führt, intoniert ein 20-köpfiger Chor Mendelssohn Bartholdys "Festgesang an die Künstler".