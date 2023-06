Mit Wachstumskurs in die nächste Ära

Hydro Nenzing startet mit einer Investition von über 45 Millionen in das sechste Jahrzehnt der Unternehmensgeschichte und befindet sich auf Wachstumskurs.

Durch die Erweiterung des Werkes werden die Kapazitäten des Aluminiumspezialisten um über 30 % gesteigert. Damit kann man in Zukunft die Kunden mit noch komplexeren und größer dimensionierten Produkten bedienen. Die Investition ist ein bedeutender Schritt für ein Werk, das jetzt bereits bis zu 46000 Tonnen Aluminium pro Jahr verarbeitet und ein Team von 500 Mitarbeitenden umfasst. „Die neue und damit vierte Strangpresslinie im Erdgeschoss wird eine der modernsten Anlagen Europas sein und beeindruckt mit allen technologischen Highlights. Die Spezifikation der Anlage zielt auf eine maximal ressourcenschonende Produktion ab,“ führt Manfred Rotschne aus. Im Obergeschoss des Anbaus wird neben zusätzliche Büroräumlichkeiten, einer neuen Lehrwerkstatt und einem neuen Ersatzteillager die mechanische Weiterverarbeitung erweitert. Die direkte, automatisierte Verbindung zu weiteren Verarbeitungsschritten im Obergeschoß schafft geringste Durchlaufzeiten der Kundenaufträge. Automatisierte Transportwegen werden kurz und effizient gehalten und die Aluminiumprofile können ohne manuelles Eingreifen oder LKW-Transporte in den nächsten Schritt der Wertschöpfung transportiert werden. „Die Erweiterung ist ein wichtiger strategischer Schritt, wir wollen weiterhin der Full-Service-Supplier sein und die Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter ausbauen. Sicherheit und Ergonomie spielen ebenso eine zentrale Rolle – wir arbeiten an fahrerlosen Transportsystemen und möchten dadurch zusätzlich die Langteilbearbeitung auf ein neues Level heben,“ so Herr Rotschne weiter.

Mensch im Mittelpunkt

Mit rund 500 Mitarbeitenden und über 1000 aktiven Kunden steht für Hydro Nenzing in all seinen Aktivitäten der Mensch im Mittelpunkt und damit auch im Zentrum der neuen Strategie, die aktuell intensiv ausgearbeitet wird. Mit der neuen Strategie 2030 will der Aluminiumspezialist alle Tätigkeiten und Ressourcen dahingehend ausrichten, die nächste Generation der Aluminiumindustrie anzuführen und gleichzeitig Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen.

„Hydro Nenzing hat sich bereits früh als Frontrunner im Bereich Nachhaltigkeit in der Aluminiumindustrie bewiesen und Dank einem unendlich recyclebaren Material sind auch die Möglichkeiten unendlich“, führt Herr Rotschne aus. Man setzt auf Transparenz und vor allem auch auf Bewusstseinsbildung – intern, bei Kunden und in der Gesellschaft.

Meilensteine

1972: Gründung von Hydro Aluminium Nenzing und Start mit einer 16-MN-Presse

1973: Installation MN 10-Presse

1982: Installation der Presse P22

1990 Bau des neuen Versandterminals

1995: Installation der Presse P18

1997: Gründung Hydro Aluminium Komponenten; Modernisierung P22

1999: Neue Werkshalle für die Werkzeugtechnik inkl. eines automatisierten Hochregallagers

2002: 30 Jahre Hydro und Jahresproduktion von 35.000 Tonnen

2008: Jahresproduktion von 43.000 Tonnen in Nenzing

2012: 40 Jahre Hydro Aluminium

2013: Joint Venture von Sapa & Hydro; aus Hydro Aluminium Nenzing wird Sapa Extrusion Nenzing

2016: Sapa Nenzing im Konzern als „Best of the Best“ ausgezeichnet

2017: Übernahme Sapa durch Norsk Hydro AS, Sapa ist wieder Hydro

2019: Erweiterung & Umbau Empfang & Sozialräumlichkeiten. ASI Performance-Zertifizierung & LCA-Analyse: setzen neue Maßstäbe

2020: ASI Chain-of-Custody-Zertifizierung

2022: 50 Jahre Hydro Nenzing

2023: Erweiterung um 10.000 m2 Büro- und Produktionsflächen inkl. 4. Strangpresslinie