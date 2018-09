Mit uns bringst du das Ländle zum Leuchten – Lehre bei illwerke vkw

Sicher dir jetzt deinen Schnuppertermin bei Vorarlbergs größtem Energiedienstleister für eine Ausbildungsstelle ab September 2019!

Als wichtige Zukunftsbranche hat die Energiewirtschaft geradUmwelt,e für junge Menschen, die an Themen wie Elektrotechnik, Maschinenbau, Ingenieurwesen, Wasserkraft oder Elektromobilität interessiert sind, einiges zu bieten. Derzeit erlernen ca. 100 Lehrlinge an den beiden Standorten Bregenz und Vandans ihren Lehrberuf. Damit ist der Energiedienstleister einer der größten Ausbildungsbetriebe in Vorarlberg.