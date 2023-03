Mit Tun zum Erfolg

Verena Eugster hat nicht darauf gewartet, dass ihr als Frau der rote Teppich ausgerollt wurde. Ihr Name steht für eine weibliche Welt, für die Farbe Pink, neue Ideen, für Motivation und Umsetzung.

Verena Eugster (36) arbeitet nicht gegen jemanden, schon gar nicht gegen Männer, wie sie immer wieder erklären muss, sondern für jemanden. Auf Frauen fokussierte sich die Gründerin und Geschäftsführerin der Agenturen W3 create und W2 Event- und Konzept AG, weil sie in ihnen viel Potenzial sieht und sie animieren möchte, dieses auszuschöpfen. Aus kleinsten Anfängen hat Verena Eugster mit ihrer Schwester Patrizia Zupan-Eugster (42) die Frauenläufe in Vorarlberg und der Schweiz aufgebaut, stampfte kurz vor der Pandemie das Femail Future Festival aus dem Boden, das mittlerweile in Bregenz, Wien, München, Zürich, Graz und Linz verortet ist, und will mit dem Versus Festival demnächst einen neuen Funken zünden. „Ich schaue immer, was gesellschaftlich läuft, wo sich etwas in Bewegung bringen lässt“, erklärt sie ihren Ansatz. Nistet sich eine Idee in ihrem Kopf ein und gesellt sich das Gefühl dazu, sie ist realisierbar, zieht Verena Eugster die Sache durch.