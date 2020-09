Mit Strom und Magneten fasziniert

Viele Besucher am „Reiseziel Museum“ Wochenende in der Vorarlberger Museumswelt

Drei Dutzend Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen öffneten die Tore und boten am ersten Septemberwochenende ein buntes Familienprogramm an. In der Vorarlberger Museumwelt konnten die Kinder allerlei Wissenswertes zum Thema Strom und Magnetismus erlernen. Besonders beliebt war dabei „Der heiße Draht“, ein klassisches Geschicklichkeitsspiel, dass selbst aufgebaut wurde und anschließend eine ruhige Hand erforderte. Natürlich erfuhren die Kinder auch, dass Magnete Körper sind, die Eisen anziehen und festhalten. Das Gebiet um den Magnet herum heißt Magnetfeld.