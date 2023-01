Mit starkem Unternehmergeist

Wer gedacht hat, die Coronapandemie oder andere Herausforderungen wie Krieg oder Inflation würde Menschen davon abhalten, ein Unternehmen zu gründen, der irrte.

300 Automaten auf einen Blick

Viele glauben an ihre Idee und setzen diese unternehmerisch um. So auch Dominik Kirchmann und Florian Böhler. Sie entwickelten ihre App Xibee, die es ermöglicht, alle Automatenstandorte in Vorarlberg aufs Handy zu bekommen. Denn Automaten und Hofläden, an denen man 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen die Woche einkaufen kann, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das Angebot in Vorarlberg reicht von Lebensmitteln wie Eier, Gemüse, Eis oder Fleisch bis hin zu Getränken, Blumen oder Produkten aus der Apotheke. So soll der Konsumtrend „Wir kaufen am Automaten” auch in Vorarlberg salonfähig gemacht werden.