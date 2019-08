Mit Stadtrat Amann im Schimmelhaus: Unbedingter Handlungsbedarf für Stadt

In Hohemens wohnt eine vierköpfige Familie in einem Haus, das vom Schimmel stark befallen ist. VOL.AT war mit Sozialstadtrat Bernhard Amann zu Besuch im Schimmelhaus.

Untragbare Wohnverhältnisse



Beim VOL.AT-Lokalaugenschein in Hohenems gemeinsam mit

Sozialstadtrat Bernhard Amann fiel auf, dass sich bereits in allen Ecken des Hauses, egal ob in Küche, Wohn- oder Schlafzimmer, Schimmel eingenistet hat. Besonders gesundheitsgefährdend ist diese Situation für die Dame des Hauses, die derzeit ihr drittes Kind erwartet. "Hier ist unbedingter Handlungsbedarf da", verdeutlicht Bernhard Amann, Sozialstadtat und ehemaliger Wohnbaustadtrat, gegenüber VOL.AT. "Ich war im März schon da mit jemandem von der Baurechtsabteilung." In dem Haus herrschen "untragbare Wohnverhältnisse". "In der Folge habe ich immer wieder interveniert, bin aber auf Granit gestoßen", so Amann. Es werde bereits nach Möglichkeiten und Alternativen gesucht, nun gelte es in den nächsten Tagen zeitig eine Lösung zu finden.