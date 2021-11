Mit Sieg im Ländlederby ins Achtelfinale einziehen

In der zweiten ÖHB-Cuprunde treffen die Feldkircher Handballer auf das Future Team von Bregenz.

Nachdem die HVW Landesliga während des Lock down in Österreich stillsteht, muss die Mannschaft von Zoran Obradovic im österreichischen Cup-Bewerbes antreten. Am Freitag um 19.30 Uhr spielen Kassian Matt und Co. gegen das Future Team von Bregenz Handball in der zweiten Runde des Cups.