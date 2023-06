Mit Seilbahnen hoch hinaus

Seit dem Bau des ersten Skilifts 1937 in Zürs am Arlberg hat sich das Vorarlberger Seilbahnunternehmen Doppelmayr zum Weltmarktführer in der Branche entwickelt. Die Teams der Doppelmayr Gruppe sorgen weltweit immer wieder für Innovationen und Rekorde.

Mehr als 3000 Mitarbeiter weltweit planen, konstruieren und bauen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden zukunftsweisende Mobilitätslösungen: Leistungsfähige Seilbahnen, effiziente Materialtransportsysteme und hochtechnologische Intralogistik-lösungen gehören zu den Kernprodukten der Doppelmayr Gruppe. Bis heute realisierte das Unternehmen über 15.400 Seilbahnen für Kunden in 96 Ländern.

Innovative Ideen am Berg und in der Stadt

Ob in Städten oder Tourismusdestinationen – Seilbahnen bringen überall auf der Welt ihre Fahrgäste ans Ziel und leisten für den Materialtransport Großartiges. Die Beispiele sind sehr vielseitig: Dank eines vollautomatischen Beladeroboters mit intelligenter Intralogistiklösung bringt der Eiger Express in Grindelwald nicht nur Personen, sondern auch Güter sehr effizient in die atemberaubende Bergwelt des Eigergletschers. Seilbahn- und Förderbandtechnologie kombiniert ergeben eine Hochleistungsanlage für Materialtransporte aller Art. An diese Idee knüpft der RopeCon® an, der im Tunnelbau, Tagebau oder zur Renaturierung nachhaltig eingesetzt wird. Und dass Seilbahnen mittlerweile auch autonom fahren, ist den Entwicklerteams von AURO zu verdanken. Im Skigebiet Silvretta Montafon kann man diese Technologie bei der Valisera Bahn bereits erleben. Die Digitalisierung eröffnet dafür neue Möglichkeiten. Sensoren und Kameras übernehmen wichtige Überwachungsfunktionen. So ist eine sichere Fahrt garantiert.

Die Doppelmayr-Teams realisieren gerade ein europäisches Leuchtturmprojekt: Im Großraum Paris wird ab 2025 eine Seilbahn das Mobilitätsangebot ergänzen. Dank einer direkten Verbindung auf einer neuen Ebene bietet sie den Bewohnern außerhalb liegender Gebiete einen einfachen Zugang zum Metronetz.

Schöner als fliegen

In einer Seilbahn zu fahren, wird oft wie fliegen beschrieben – nur schöner. Es macht stolz, an der Entstehung von etwas mitzuwirken und dann zu sehen, wie es für Begeisterung sorgt. Die Leidenschaft für Seilbahnen wird von jedem einzelnen Mitarbeiter gelebt. Immer wieder ist die Doppelmayr Gruppe auf der Suche nach Menschen, die genau diese Begeisterung teilen.

Meilensteine

1893: Firmengründung durch Konrad Doppelmayr in Wolfurt Rickenbach.

Erster Schlepplift in Zürs am Arlberg, AUT. 1953: Mit dem ersten Skilift-auftrag in Übersee (Kanada) legt Doppelmayr den Grundstein der internationalen Firmenentwicklung.

Erste kuppelbare Gondelbahn in Mellau, AUT. 1999: Erster Cable Liner Shuttle in Las Vegas, USA.

Fusion mit der Schweizer Garaventa Seilbahnen AG. 2008: Entwicklung eines Sesselmodells für den Transport von bis zu sieben Kindern mit einer Begleitperson.

Entwicklung eines revolutionären Räumungskonzepts. 2014: Eröffnung der ersten drei Linien des weltweit größten urbanen Seilbahnnetzes in La Paz, BOL; Fertigstellung 2019.

Entwicklung der nächsten Seilbahngeneration D-Line für kuppelbare Einseilumlaufbahnen. 2017: Einzug in das top aus-gestattete Bürogebäude in Wolfurt

SMART Ropeway verdeut-licht die Möglichkeiten der Digitalisierung bei Doppelmayr. 2020: 3S-Bahn Eiger Express: Kombinierter Personen- und Güter-transport auf den Eigergletscher, CHE.

Erste AURO-Seilbahn in Österreich: Die Valisera Bahn im Montafon (AUT) funktioniert autonom. 2022: Mit der Resort Management Plattform clair haben Resort-betreiber alle ihre Anlagen im Blick.

Mit der Resort Management Plattform clair haben Resort-betreiber alle ihre Anlagen im Blick. 2023: Präsentation des neuen Seilbahnsystems TRI-Line mit der neuen Kabine STELLA.