Mit sechs Toren geführt, aber noch verloren

Feldkirchs Handballer kassieren in Ravensburg eine Niederlage.

Feldkirchs Handball-Herren geben in den letzten Spielminuten eine +6 Tore-Führung aus den Händen. Im Zentrum der Schlussphase standen die zwei Unparteiischen aus Lustenau.

Die Herren des Handballclub Sparkasse Blau-Weiss Feldkirch reisten, bis auf Timo Kogoj, komplett und hochmotiviert zum Tabellenführer Ravensburg. Von Beginn an waren die Montfortstädter die spielbestimmende Mannschaft in der Partie. Bereits nach 6 Minuten war man mit zwei Toren in Front (3:5). Die Hausherren, die sehr fair aber kampfbetont spielten, ließen sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen und konnten durch Rückraumtreffer von Wiedmann und Bucher die Führung erobern. Die erste Halbzeit, bei welcher das Tempo von beiden Mannschaft hochgehalten wurde, entwickelte sich zu einer ausgeglichenen Partie. Beim Stand von 12:11 zugunsten der Ravensburger ging es in die Halbzeitpause.

Die Anfangsphase in der zweiten Hälfte verlief ganz zugunsten der Feldkircher. Durch eine sehr starke Abwehrleistung sorgte man dafür, dass Ravensburg das Konzept verlor und kein Gegenmittel gegen die BW-Abwehr fand. In der 45. Minute waren die Feldkircher bereits mit 4 Toren in Front (16:20), ohne eine wirkliche Reaktion der Hausherren. Diese Führung konnte man dann sogar 8 Minuten vor dem Ende auf +6 ausbauen (18:24). Besonders Spielertrainer Pero Roganovic (insgesamt 9 Treffer) und Daniel Malin erzielten in dieser Phase die Tore für die Blau-Weißen. In der Halle kehrte Stille ein und alle Beteiligten rechneten bereits mit dem Punktegewinn für die Feldkircher. Doch dann kam alles anders: In den letzten 8 Minuten standen die beiden Unparteiischen aus Lustenau in Zentrum der Partie. Plötzlich wurden Fouls mit überzogenen Zeitstrafen (Feldkirch bekam insgesamt 7, Ravensburg 3) und Roten Karten (gegen Roganovic und Galijasevic) bestraft. Die Feldkirch gaben das bereits gewonnene Spiel aus der Hand. Aus der +5 Toreführung wurde am Ende eine minus 1 Niederlage. Endstand 27:26 zugunsten von Ravensburg.

"Die Mannschaft war heute sehr gut und hat wirklich stark gekämpft. Es war meiner Meinung nach eine der stärksten Saisonleistungen. Leider haben uns die letzten 7 Minuten diese Leistung zu Nichte gemacht. Wir sind sehr wütend und enttäuscht, da wir eigentlich vor allem in den letzten Minuten nichts mehr entgegenwirken konnten, da die Spieler nicht mehr im Mittelpunkt der Partie standen.", so Spielertrainer Roganovic nach der Partie. Auch Kreisläufer Thomas Erlacher zeigt sich nach der Partie zum einen zufrieden, aber auch verärgert: "Kompliment an da Team zu dieser super Leistung. Es ist ärgerlich, wenn man die gesamte Partie das Spiel im Griff hat und dann durch andere Umstände in letzter Sekunde zwei Punkte verliert."

Nun haben die Montfortstädter zwei Wochen Pause, bevor dann am Sonntag, 6. November gegen Lustenau ein wichtiges Derby in der Reichenfeldhalle ansteht.

4. Runde HVW Bezirksliga

TSB 1847 Ravensburg - BW Feldkirch: 27:26

Bucher (5), Tobias Harastko (4), Simon Schmiedel (3), Maximilian Ober (2), Moritz Ewert (2), Felix Ewert (1), Jakob Weißhaar, Jens Tosberg, Tim Thulke, Kim Patrick Lohr, Lukas Lipp, Urs Hagenauer.