Mit "Rammbockmethode" in Feldkircher Fotofachgeschäft

Zwei polnische Einbrecher wurden zu je eineinhalb Jahren Gefängnisstrafe verurteilt.

Zwei bislang unbescholtene Männer im Alter von 33 und 40 Jahren wurden am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges, Sachbeschädigung und gewerbsmäßigen schweren Einbruchsdiebstahls zu Haftstrafen von je eineinhalb Jahren verurteilt. Die beiden Polen waren extra aus ihrer Heimat angereist, hatten einen fremden Pkw in Gebrauch genommen und waren dann mit diesem in ein Feldkircher Fotofachgeschäft gefahren. Sie erbeuteten Fotoapparate und Zubehör im Wert von knapp 93.000 Euro. Die Ware wurde inzwischen in Polen verkauft. Angeblich um insgesamt 2500 Euro.