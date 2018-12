Mit Posaunen und Trompeten

Das Austrian Brass Consort begeisterte mit seinem Adventkonzert in der Pfarrkirche Oberdorf.

Dornbirn. Wenn Bachs Weihnachtsoratorium erklingt, dann weiß man, die schönste Zeit des Jahres ist da! Das festliche Barockwerk kennt man als stimmgewaltige Interpretation gemischter Chöre, Solisten und großem Orchester. In der Pfarrkirche Dornbirn Oberdorf waren es stattdessen neun Blechbläser und ein Paukist, die sich an das klassische Meisterwerk wagten. Ihre Interpretation war nicht weniger klangstark und vermochte es nicht nur, den ganzen Kirchenraum zu füllen, sondern die Menschen zutiefst zu berühren.

Im März 2018 gab das junge Ensemble erste Konzerte in der Elisabethkirche und der St. Gertrud Kirche in Wien. Vom Erfolg beflügelt wurden weitere Projekte geplant – derzeit befindet sich das Austrian Brass Consort auf einer kleinen Adventtournee. Diese führte die jungen Musiker am ersten Adventsonntag nach Dornbirn, in die Heimat des Ensemblemitglieds Jonas Kraft (Posaune). In der Pfarrkirche St. Sebastian im Oberdorf erwartete die Besucher ein adventliches Programm „zwischen Besinnlichkeit und Kitsch“ wie es Ensemblemitglied Manuela Tanzer bezeichnete. Zur Aufführung kamen neben einer Arie und einem Choral aus besagtem Weihnachtsoratorium, Kantanten wie „Machet die Tore weit“, Adventlieder wie „Tauet Himmel den Gerechten“ und Volksweisen wie „Es wird scho glei dumper“. Beim ersten Vorarlberg-Konzert spielten die Musikstudenten aber auch die Stücke „Memorare“ und „Lobgesang des Simeon“ des Dornbirner Komponisten Thomas Thurnher, der sich eine Ehre daraus machte, das Ensemble dabei selbst zu dirigieren.