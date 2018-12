Mit Pkw gegen Brückengeländer gekracht - 30-Jähriger schwer verletzt

Rankweil - Bei einem Verkehrsunfall in Rankweil wurde ein 30-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagabend schwer verletzt.

Ein 30-jähriger Pkw-Lenker war am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug auf der Walgaustraße in Rankweil in Richtung Satteins unterwegs. Der Pkw-Lenker kam kurz nach der Abzweigung zur Valdunastraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein Brückengeländer.