Mit neuen Tafeln ins Schuljahr

Für die VS Sulz wurden interaktive Tafeln angeschafft und der Pausenhof wurde aufgewertet.

Das Geräusch quietschender Kreide gehört an der Volksschule Sulz der Vergangenheit an. Hier wurden nämlich die herkömmlichen Tafeln in allen acht Klassen gegen interaktive Schultafeln ausgetauscht. „Wir sind damit einem Wunsch des Direktors und der Pädagoginnen nachgekommen“, berichtet Bürgermeister Karl Wutschitz.