Mit Naturmaterialien arbeiten

Über wilde Früchte und bunte Blätter in der inatura.

Dornbirn. Ins „Dreckerhäs“ geschlüpft und raus in die Natur. Was sie alles zu bieten hat, welche Pflanzen verwandt sind und warum die Brennnessel eine Superpflanze ist, erfuhren neun Kinder, die vergangenen Freitag beim Kinderworkshop in der inatura teilgenommen haben. Unter dem Titel „Von wilden Früchten und bunten Blättern“ hat der Verein „Kräuternest“ Gärtnermeister Elias Fink und Isabelle Magda geladen um die Kinder mit ihrem Fachwissen wichtige Tipps und Tricks zu vermitteln. „Die Hagebuttenkönigin freut sich über die schönen bunten Farben die der Herbst mit sich bringt: Gemeinsam fangen wir sie in Form von Blättern und Früchten ein“, erklärt Magda.