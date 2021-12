Mit nachhaltigen Ideen in Richtung Zukunft

Simon Tschann blickt auf ein ereignisreiches erstes Bürermeisterjahr zurück. Mit der finanziellen Finanzreform sowie dem Bekenntis zu MissionZero wurden heuer nachhaltige Entscheidungen getroffen, die die Zukunft der Stadt maßgeblich beeinflussen.

Zahlreiche (Groß-)Projekte stehen in den kommenden Jahren in Bludenz auf der Agenda. Geht es nach Bürgermeister Simon Tschann, sollen diese Schritt für Schritt umgesetzt werden. Den Anfang macht im kommenden Jahr der Baustart der Volksschule Mitte. Die Neugestaltung des Jugendquartiers Unterstein, der Neubau des Gerätehauses in Bings sowie die Neuausrichtung des Stadtmarketings werden die Bezirkshauptstadt zudem beschäftigen, wie der Gemeindechef im Interview verrät.