Mit musikalischen Klängen das alte Jahr beendet

Bürgermusik Rankweil hat an mehreren Orten in der Marktgemeinde groß aufgespielt.

RANKWEIL. Es hat schon eine jahrzehntelange Tradition in der Marktgemeinde Rankweil. Die Bürgermusik Rankweil mit den drei Obfrauen Susanne Entner, Isolde Gögele und Alexandra Lins spielt fast den ganzen Tag an Silvester an mehreren Plätzen im Ortszentrum Rankweils, Brederis und Meiningen mit alten und neuen Märschen musikalisch groß auf. So gab es von den Rankweiler Musiker mit Kapellmeister Lukas Strieder an der Spitze vor dem Feuerwehrhaus, Mosterei Summer, Bäckerei Breuss, Vinomnacenter, Haus Klosterreben, Adeg Kogler, Haus Entner In der Schaufel, Merowingerstraße, Brederis Kirchstraße, Sutterlüty Stiegstraße, Rankweiler Hof, Gasthaus Mohren , Gasthaus Sonne und Gasthaus Taube zum großen Jahresabschluss nochmals moderne, musikalische Klänge. Erstmals in der langen Vereinsgeschichte haben die mehr als fünfzig Protagonisten der Bürgermusik Rankweil zusammen in Meiningen mit der Harmoniemusik Meiningen groß aufgespielt. Mit Veronika Breuss, Gattin von Geschäftsführerin Johannes Breuss von der Bäckerei Breuss und Geburtstagskind und Seniorchefin Gerda Herburger vom GH Mohren dirigierten mit dem Taktstock für kurze Zeit auch zwei Unternehmerinnen die Bürgermusik Rankweil. Neben Lukas Strieder hat die Bürgermusik Rankweil mit Martin Pfeffer und Lukas Hirzberger noch zwei weitere Kapellmeister bei diversen Veranstaltungen und Auftritten zur Verfügung. Viele Besucher an den verschiedensten Schauplätzen, darunter Elfi Allgäuer, Quadro Ernst, Gemeindevertreter Johannes Herburger, Musiker Rainer Sonderegger von der Band Jackpot, bedankten sich mit viel Applaus bei der Bürgermusik Rankweil für die musikalische Unterhaltung. Mit der Rankweiler Brennessel, der lebenden Faschingszeitung, am Samstag, 17. Februar 2024, startet die Bürgermusik Rankweil ins neue Jahr. VN-TK