Mit Machete bewaffneter Mann überfiel Trafik in Tirol

Mit einer Halloweenmaske vermummt sowie mit einer Machete und Pfefferspray bewaffnet hat ein Mann am Samstag im Tiroler Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) eine Trafik überfallen. Er bedrohte die Trafikbetreiber und raubte einen vierstelligen Betrag. Ein zweiter Mann hatte sich dabei im Außenbereich als Aufpasser postiert, teilte die Polizei mit. Beide flüchteten. Die Trafikbetreiber wurden nicht verletzt, erlitten jedoch einen Schock. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

Der maskierte Täter hatte in englischer Sprache Geld von den Geschäftsinhabern, einem 66-jährigen Mann und einer 58-jährigen Frau, gefordert, nannte die Polizei am Sonntag weitere Details. Beide Täter flüchteten in Richtung Scharnitz Dorf. An der Alarmfahndung waren alle verfügbaren Streifen des Bezirkes, des Landeskriminalamts (LKA) sowie der Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) beteiligt. Auch die deutsche Polizei wurde alarmiert. In Tatortnähe wurde dabei eine Jacke gefunden, die vermutlich den Tätern zuzuordnen ist.