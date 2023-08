Mit Leib und Seele ein perfekter Rasendoktor in Röthis

Manfred Keckeis kümmert sich exakt zwanzig Jahre schon um die Fußballplätze beim Regionalligaklub SC Röfix Röthis.

RÖTHIS. „Es gibt nichts Schöneres als wie für die Jugend und die Erwachsenen immer perfekte Rahmenbedingungen für den Wettkampf- und Trainngsbetrieb zu sorgen“, sagt der Röthner Manfred Keckeis. Der ehrenamtliche Funktionär von Regionalligaklub SC Röfix Röthis hat Anfang des neuen Jahrtausend, zuerst fast zwei Saisonen interimistisch, und dann fix den freien Posten als Platzwart übernommen. Der gelernte Zimmermann und schon jahrzehntelanger Versandmitarbeiter der Firma Baur in Sulz, feiert heuer sein zwanzigjähriges Jubiläum als Rasendoktor beim Vorderländer Fußballklub. Seit seiner Tätigkeit als Platzwart ernet er seitens der aktiven und passiven Mitglieder sowie den Gastmannschaften viel Lob und Anerkennung für den perfekten Zustand der Spielfelder und Außenbahnanlage. Mit viel Leidenschaft, Ehrgeiz, Einsatzwillen und Fachwissen kümmert sich Keckeis um die Plätze. Neben dem Hauptspielfeld stehen noch ein Trainingsplatz, ein Kunstrasen und ein Spielfeld vom Nachbarklub FC Weiler in der fast täglichen Betreuung auf dem Zettel. Eines ist gewiss: Der Röthner Rasendoktor erledigt seine Aufgaben mit Bravour und geht mit Leib und Seele dieser anspruchsvollen Tätigkeit nach. Die größte Herausforderung war in den letzten Tagen die Bewässerung des Hauptspielfeld um keine bleibenden Schäden in der nahen Zukunft zu haben. Bei diversen Kursen und Treffen mit anderen Platzwarten in anderen Stadien gibt es einen regen Austausch und bildet die Grundlage die zur Förderung der Weiterbildung auf diesem Sektor wesentlich beitragen. Nicht umsonst absolvieren viele österreichische Spitzenklubs wie beispielsweise SK Rapid Wien, Austria Wien oder Zweitligist Vienna und Admira Wacker vor ihrem Auftritt in Lustenau oder in Altach die letzte Trainingseinheit auf der Sportanlage Ratz in Röthis. Noch viele Jahre wird Manfred Keckeis als Platzwart beim SC Röthis seine Aufgabe und Tätigkeiten mit Glanz erfüllen.VN-TK