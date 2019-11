Mit Laser-Technologie gegen die Temposünder

102.200 Mal „blitzte“ es zwischen Jänner und September, Hauptgrund für den 25-prozentigen Anstieg gegenüber dem Vorjahr sind die neuen Lasergeräte. Auch bei Kontrollen auf Autobahn gibt es Neuerungen.

Auch wenn die Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen in diesem Jahr wieder deutlich nach oben geschnellt sind: Den Ausdruck „Raser“ hört Rudolf Salzgeber, Chef der Vorarlberger Verkehrspolizei, in diesem Zusammenhang nicht so gerne. Schließlich sei nicht jeder, der geblitzt wird, ein Straßenrowdy. Zu schnelles Fahren, fügt der Oberst an, „ist aber keinesfalls ein Kavaliersdelikt“. Herr und Frau Österreicher sehen das offenbar anders, wie sich aus der jüngsten internationalen ESRA-Umfrage (Electronic Survey of Road Users‘ Attitudes) herauslesen lässt. Bei der Studie wurden 2018 in 20 europäischen Staaten persönliche Meinungen und Einstellungen von Verkehrsteilnehmern erhoben und miteinander verglichen. Was die Akzeptanz von Schnellfahren betrifft, liegt Österreich im Bereich der Spitzenreiter: Überschreitungen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit treffen hierzulande auf eine markant höhere Akzeptanz als im ESRA20-Durchschnitt.