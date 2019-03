Mit KÃ¤stle im Dirndl zur groÃŸen Ski-Gaudi

Lech. Dirndl und Schnee – des gibt a Gaudi, Juchee! Am Samstag, den 6. April 2019 lädt die Vorarlberger Traditionsmarke Kästle bereits zum 4. Mal zum internationalen Dirndl Skitag und lässt dabei nicht nur die Damen mit bunten Röcken und wehenden Zöpfen über die Hänge von Lech am Arlberg gleiten.

Bereits zeitig am Morgen, zum Start des Liftbetriebes, bringt der DJ die ankommenden Gäste im Kästle Village in Stimmung. Beim Welcome-Drink werden Bekannte begrüßt sowie neue Kontakte geknüpft. Die VIP-Package-Gewinnerinnen erhalten ihr gratis Liftticket samt Goodie-Bag und Essens- sowie Getränkegutscheinen. Bevor es dann mit den Modellen des Winters 19/20 erstmals auf die Piste geht, präsentiert die Kästle Family die brandneue Vogue-Damenlinie, welche bereits in den Achtzigerjahren in der Branche für Furore sorgte. Die neue, speziell für Frauen entwickelte Vogue-Linie ermöglicht mit leichten Pisten-, Allmountain- und Freeride-Modellen maximalen Fahrspaß in jedem Gelände. Skiflex und Montagepunkt sind optimal auf die Frau abgestimmt und garantieren einfaches Handling sowie höchste Verlässlichkeit in jeder Situation.