Mit jugendlichem Elan in die Zukunft

Die Ausbildung der Fachkräfte von morgen wird im Schlosshotel Dörflinger großgeschrieben. Aktuell absolvieren acht Jugendliche ihre Lehre über den Dächern der Altstadt – absoluter Höchststand im Bludenzer Traditionsunternehmen.

Ausbildung kostet Energie

Mit derzeit acht Lehrlingen in den Ausbildungsberufen Hotel- und Gastgewerbeangestellte, Service und Koch kann sich Dörflinger glücklich schätzen. „Das ist seit Langem ein Höchststand“, sagt sie stolz, merkt aber im gleichen Atemzug an, dass dahinter harte Arbeit steckt. Die Lehrlingsausbildung ist eine große Herausforderung und braucht Ressourcen, die nicht jeder Betrieb hat. Wir haben im Schlosshotel das Glück, sieben Lehrlingsausbilder zu haben“, merkt Dörflinger an. Wichtig ist ihr ein respektvoller Umgang mit den Jugendlichen und ein gutes Miteinander. „Fakt ist, dass die Jugendlichen bei uns nicht Schlange stehen und wir großartig auswählen können“, sagt Dörflinger, daher ist es ihrer Ansicht nach wichtig, neben der Gascht, der Gastgeberschule für Tourismusberufe, auch zusätzliche Unterstützung für die Lehre in Gastro- und Tourismusbetrieben zu schaffen. „Es braucht hier ein Netzwerk und einen regelmäßigen Austausch“, ist sie überzeugt.

Vom Lehrling zur Führungskraft

Dass sich eine Lehre durchaus als richtiger Schritt erweisen kann, zeige sich im Schlosshotel deutlich. „Acht der 29 Mitarbeiter haben ihre Lehre bei uns im Haus gemacht. Davon sind drei ehemalige Lehrlinge inzwischen in einer Führungsposition“, ist Dörflinger stolz. Auch die derzeitigen Lehrlinge fühlen sich im Unternehmen sichtlich wohl. Die 18-jährige Gascht-Schülerin Laura Bertsch absolviert die Lehre zur Köchin. „Mein absoluter Traumberuf“, wie sie selbst sagt. Schon als Kind war sie nicht aus der Kinderküche wegzubekommen. Ihrem Beruf geht die Thüringerbergerin mit großer Leidenschaft nach. „Mir gefallen alle Bereiche“, sagt sie. Die Mischung aus Schule und Lehre gefällt der Teenagerin gut. War während des Lockdowns Trockentraining angesagt, so freut sie sich, nun praktische Erfahrungen sammeln zu können. Ähnlich sieht das auch Sophie Lang. Die 16-jährige Bludenzerin arbeitet im zweiten Lehrjahr im Service und hat sich inzwischen zu einer wahren Frühstücksexpertin gemausert. „Ich mag es, die Gäste zu verwöhnen“, sagt sie. Dank ihrer freundlichen und zuvorkommenden Art fällt ihr das nicht schwer. Ruhig und besonnen meistert die junge Servicekraft auch stressige Situationen gekonnt. Darüber hinaus hat sich Sophie auch als Jobvermittlerin ausgezeichnet, denn sie konnte sogar ihre gleichaltrige Freundin Jana Edelhammer anwerben. Seit Anfang November absolviert sie die Ausbildung zur Hotel- und Gastgewerbeangestellten. Das junge Schlosshotelteam war mit ein Grund, warum sie sich für diesen beruflichen Weg entschieden hat. „Ich trete gerne mit Leuten in Kontakt. An der Rezeption habe ich auch die Möglichkeit, mit den Leuten Englisch zu sprechen. Ich denke, das liegt mir“, schildert sie die ersten Eindrücke ihrer neuen Arbeit. „inzwischen habe ich mich schon ganz gut eingelebt. Der Beruf ist abwechslungsreicher als viele andere Lehrberufe, und das gefällt mir“, merkt sie an.