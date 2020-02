Mit innovativer Idee auf Erfolgskurs

Cornelius Hirsch ist noch keine 30 Jahre alt, hat aber schon eine steile berufliche Karriere hingelegt.

Vor wenigen Jahren gründete der politikinteressierte Wolfurter gemeinsam mit seinem Studienkollegen Peter Reschenhofer das Start-up „Poll of Polls“. Das innovative Konzept hinter der europaweiten Plattform: Umfragen sammeln und auswerten. Die ag­gregierten Daten sollen ein umfassenderes Bild bieten, als das mit einzelnen Befragun­gen möglich wäre. Wie die Idee entstanden ist? „Wenn über Parteien und Politiker berich­tet wird, pickt man oft einzelne Umfragen he­raus. Man schaut zu wenig auf den generellen Trend. Das wollten wir ändern“, sagt Hirsch. „Poll of Polls“ war so erfolgreich, dass es mitt­lerweile von „Politico Europe“ gekauft wurde. Dort ist der 29-Jährige als „Intelligence Ana­lyst“ tätig. Nebenbei stellt er seine Doktorar­beit an der Wirtschaftsuni Wien fertig. Keine Frage, von Hirsch wird man noch viel hören.