Mit Humor durch schwierige Zeiten

Dornbirner Fasnatzunft lud zum etwas anderen Faschingsauftakt.

Dornbirn. Pünktlich um 11.11 Uhr wurde auch dieses Jahr in Dornbirn stimmungsvoll die fünfte Jahreszeit eingeläutet. „Corona gibt es nach wie vor, da hilft nur Impfung und Humor“, brachte es Gerhard Gonner, der gemeinsam mit dem närrischen „Valle“ Sottopietra heuer für den fehlenden Schnorrowagglar Hugo Nussbaumer die Eröffnungsrede vornahm.

Feier in verkleinerter Form

Statt Marktplatz & Rotes Haus wurde die Eröffnung heuer gleich ganz ins Kulturhaus verlegt, das so seinem Namen „Narrenhus“ wieder gerecht wurde. Der Fanfarenzug Dornbirn läutete die fünfte Jahreszeit musikalisch ein, bevor Gernot Reumüller vom 11er Rat den Fasching für offiziell eröffnet erklärte. Die beiden Schnorrowagglar-Vertreter Gonner und Sottopietra, die sich nicht minder wortstark gaben, hielten anschließend ihre Reden zur Lage der Nation bzw. Heimatstadt Dornbirn, deren Politik aufgrund so langer Fasnat-Abstinenz (19 Monate!) genügend humorvollen Zündstoff lieferte. Auch für „2 G Gerhard Gonner“ galt: „In diesen turbulenten Zeiten, dunkel und schwer, da müssen einfach die Narren her! Denn manchmal ist Lachen und ein Faschingstermin, einfach die beste Medizin.“