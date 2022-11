Mit Handwerk und Regionalität zum Genuss

Im Biorestaurant Moritz wird saisonal und regional gekocht.

Im „Moritz“ muss man sich nicht entscheiden zwischen Tierwohl, Bodengesundheit, Regionalität und Nachhaltigkeit. Das erste 100-prozentige Biorestaurant in Vorarlberg ohne Hotel­anbindung eröffnete im Juni 2021 in Hohenems. „Es soll alles so frisch wie möglich sein. Wir haben nicht einmal einem Tiefkühler“, sagt Inhaberin und Geschäftsführerin Stefanie Brugger. So ein konsequentes Konzept birgt natürlich einige Hürden, aber, so Brugger, „am Schluss sind es dann gar nicht mehr große“. So könne man zwar nicht einfach in den Großhandel für Gastronomie fahren und einkaufen. Beim Moritz fährt der Küchenchef schon einmal selbst mehrmals die Woche zu den Bäuerinnen und Bauern und holt sich seine Zutaten. Gemüse und Fleisch kommen ausschließlich aus Vorarlberg. Nur Reis und Mehl wird auch aus dem Rest von Österreich bezogen.