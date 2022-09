Mit gutem Gewissen investieren

Als Pionier im Jahr 2003 gestartet, hat sich die Schoellerbank – Österreichs meistausgezeichnete Privatbank – zu einem der renommiertesten und erfolgreichsten Partner für nachhaltiges Investieren entwickelt.

Mittlerweile beschäftigen sich mehr als die Hälfte der Anlageexperten des Hauses sowie ein hochkarätig besetzter Fachbeirat mit Nachhaltigkeitsthemen und sorgen nicht zuletzt dafür, dass die Kundenwünsche optimal erfüllt werden. Was die Kunden und Kundinnen dabei am meisten schätzen: Rendite und gutes Gewissen gehen Hand in Hand. Johannes Böhler, Landesdirektor der Schoellerbank in Tirol und Vorarlberg, erklärt die Hintergründe dieser Erfolgs­geschichte.

Warum setzt die Schoellerbank so stark auf das Thema Nachhaltigkeit?

Wie wird nachhaltige Geldanlage in Ihrem Haus definiert?

Wir folgen bei nachhaltigen Investmentlösungen den vom Rat für nachhaltige Entwicklung festgelegten ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance), die die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bündeln. Es kommen dabei nur Titel zur Anwendung, die hinsichtlich ihrer Sozial- und Umweltstandards die höchsten Ansprüche erfüllen und bei denen ein Engagement in kritischen Geschäftsfeldern ausgeschlossen ist – Greenwashing hat in unserem Investmentuniversum keinen Platz. Manche Anleger sind auch heute noch der Meinung, dass bei ESG-Investments Abstriche in Sachen Rendite gemacht werden müssen. Unsere Asset-Manager lassen sich gerne an ihren Ergebnissen messen: Seit Anfang der 2000er-Jahre analysieren sie ihre ESG-Performance und haben festgestellt, dass die Rendite jener von herkömmlichen Anlagen um nichts nachsteht. So konnte beispielsweise mit unserem hauseigenen nachhaltigen Mischfonds „Schoellerbank Ethik Vorsorge“ in den vergangenen zehn Jahren eine durchschnittliche Performance von mehr als plus sechs Prozent p. a. erzielt werden. Erfolgreiche Vermögensanlage mit gutem Gewissen und überschaubarem Risiko ist bei uns somit schon seit Jahren Praxis.