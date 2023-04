Mit Fake-Urin: Drogenlenker wollen Polizei täuschen

Die Polizei erhöht den Kontrolldruck was Drogenlenker angeht. Lenker versuchen hier immer wieder, die Polizei mit Fake-Urin zu täuschen.

Die Zahl der Drogenlenker, die bei Schwerpunktkontrollen der Polizei erwischt werden, steigt an. Im Vorjahr gab es 512 Anzeigen wegen Drogen am Steuer – mehr als doppelt so viele wie noch 2021. Immer wieder wird versucht, die Polizei mit falschem Urin zu täuschen.